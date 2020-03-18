Что пишут в Телеграме: 17 марта

Ruposters подготовил обзор важных событий 17 марта, о которых писали популярные Telegram-каналы.

Канал "Без комментариев" приводит слова Владимира Путина о текущей ситуации с коронавирусом в России.

Как нам хорошо известно, вирусы никогда не имели никаких государственных границ, сегодня это особая ситуация с учетом большого количества перемещений людей в мире. Однако благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном, уже в первые недели развития эпидемии в мире нам удалось все-таки сдержать массовое проникновение и распространение болезни в России.

К гражданам Франции и ЕС обратился французский лидер Эммануэль Макрон, пишет канал "Железный занавес". Он объявил о введении в стране двухнедельного режима тотальной изоляции и ограничений на перемещение людей. Внешние границы ЕС и зоны Шенгена будут закрыты с сегодняшнего дня минимум на 30 дней. Все проводимые во Франции реформы приостанавливаются, муниципальные выборы переносятся.

Канал "Роспотребобзор" нашел сферу бизнеса, которая больше других выиграла от эпидемии коронавируса. Главными бенифициарами ситуации стали сервисы доставки продуктов на дом. В Москве и Петербурге спрос на услуги таких компаний растет день за днем, а средний чек уже подскочил на 25% (до 4,6 тыс. рублей). Только за прошлые выходные фирма "Утконос" заработала в 3 раза больше, чем за предыдущие выходные. Больше всего люди покупают продукты длительного хранения — гречку, сахар, картофель, консервы, макароны. В связи со скачком числа клиентов компании стали изменять условия доставки: минимальная сумма заказа становится выше, а время доставки - дольше.

Канал "Суеверная демократия" обратил внимание на заявление немецкого Института Коха, который пришел к выводу, что пандемия коронавируса растянется на 2 года. Наряду с пугающим прогнозом Ангелы Меркель о том, что до 70% жителей ФРГ заразятся COVID-19, слова немецких вирусологов лишь усилят панику в стране.

Один из подмосковных "Ашанов" собрал своеобразный "набор паникера" для покупателей, остерегающихся заражения коронавирусом, сообщает канал "Рука рынка". Желающих оперативно закупиться в мелкооптовых объемах такими "необходимыми" во время эпидемии товарами, как туалетный бумага, сахар, мука, макароны, подсолнечное масло, готовые тележки с ними ждут. Такая "потребительская корзина" обойдется в 3,5 тыс. рублей.

Курьезная история приключилась с врио главы Еврейской АО Ростиславом Гольдштейном. Инспектируя биробиджанскую детскую больницу после ремонта, он застрял в лифте. Его спасение сняли на видео, которое опубликовал канал "Новости. Как есть".