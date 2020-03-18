ЦИК планирует рассмотреть в среду передачу мандата депутата Баталиной

ЦИК России на заседании в среду планирует рассмотреть вопрос передачи мандата депутата Госдумы Ольги Баталиной, ушедшей на работу в Минтруд РФ, секретарю реготделения "Единой России" в Иркутской области Сергею Соколу, следует из проекта повестки дня, опубликованного на сайте ЦИК.





"О передаче вакантного мандата депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Соколу Сергею Михайловичу", - указано вторым вопросом в проекте повестки заседания, запланированного на 18 марта.

В конце февраля на сайте правительства РФ было опубликовано распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина о назначении замсекретаря генсовета "Единой России" Баталиной заместителем министра труда и социальной защиты России. ГД 3 марта приняла проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Баталиной.

Иркутской области сообщил, что уходит в отставку с поста спикера.