Дефицит гречки и туалетной бумаги и удаленка: самые смешные мемы о коронавирусе

Даже в самые тяжелые времена юмор всегда помогал немного абстрагироваться от насущных проблем и взглянуть на них под другим углом. Вот и в разгар эпидемии коронавируса люди по всему миру стараются не унывать. В соцсетях они каждый день делятся новыми забавными мемами, связанными с вирусом COVID-19. Одни шутят на тему дефицита в магазинах круп и туалетной бумаги, другие смеются над непривычным режимом работы из дома, а третьи — над отменой массовых мероприятий из-за вспышки болезни. NEWSTES.RU собрал в новом материале одни из самых смешных мемов на тему коронавируса. Смеемся и не падаем духом!





"Прости, Мулан, но мы не можем быть уверены наверняка".





"Когда ты видишь, что кто-то чихает и не прикрывает рот рукой".









"— Ваш тест на коронавирус отрицательный. — Это какая-то ошибка. Я купил больше 300 рулонов туалетной бумаги".













"Говорит капитан корабля. Я сегодня работаю из дома".









"Я на работе и на удаленке".





"Коронавирус. Порно".









"Как мы с коллегами проводим рабочие встречи в течение следующих нескольких недель".









































"Лето-2020 обещает быть таким".





"Работа из дома: ожидание/реальность".













"В это время в моем холодильнике".