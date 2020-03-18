Доллар преодолел 80-рублёвый рубеж. Нефть упала до $ 25,98 за баррель

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов. По данным торговой площадки, он достиг уровня 80,01 рубля.

Напомним, в последний раз доллар находился на этом уровне в феврале 2016 года. Курс евро растет на 4,8% - до 86,87 рубля.

Тем временем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 9,57%, до $ 25,98 за баррель, следует из данных торговой площадки. В последний раз нефть данного сорта находилась на этом уровне в сентябре 2003 года.