«Дорога к PlayStation 5»: главное с 52-минутной презентации

Sony провела техническую презентацию PlayStation 5, на которой всё было посвящено начинке консоли.Изначально Марк Церни готовил эту лекцию для GDC 2020, поэтому рассказанное в первую очередь посвящено игровым разработчикам, а не обычным игрокам.Технические характеристики:Процессор — 8-ядерный AMD Zen 2 на частоте 3,5 ГГцГрафическое ядро — 10,28 терафлопс на базе AMD RDNA 2Оперативная память — 16 гигабайт GDDR6 на скорости 446 гигабайт в секундуПамять — 825 гигабайт SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 гигабайт в секундуДисковод — 4К UHD Blu-Ray.Разработчики больше всего просили о переходе на SSD.Для расширения памяти подойдёт любой SSD формата NVMe, но желательно брать верифицированные Sony, чтобы не возникло проблем с загрузкой контента.У PS4 большой объём оперативной памяти простаивает, поскольку держит много контента, который лишь потенциально может быть использован. На PS5 настолько быстрая скорость передачи данных, что все 16 гигабайт оперативной памяти будут использованы для игры.Пока Sony не может подтвердить, что все игры для PS4 будут доступны на релизе PS5, но первые тесты очень положительны. Проблемы возникают из-за того, что новая консоль слишком быстрая, поэтому надо проверять каждый проект отдельно для совместимости.Проще говоря, PS4 держит в оперативке 30 секунд ближайшего геймплея, а PS5 — 1 секунду.Переход на SSD уменьшит размер игры из-за ненадобности использовать повторяющиеся файлы. Установка патчей на PS5 при этом будет моментальной, в отличие от долгой на PS4. В целом SSD на PS5 в 100 раз быстрее, чем HDD на PS4.