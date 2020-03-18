«Евровидение-2020» официально отменено из-за пандемии коронавируса

Конкурс «Евровидение-2020» официально отменён из-за пандемии коронавируса.

«Евровидение-2020» должно было пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Нидерландах. От России на конкурс должна была поехать группа Little Big с песней Uno. Стоит отметить, что ролик питерских музыкантов уже набрал более 10 просмотров, являясь на сегодня самым популярным среди всех конкурсантов.

Однако сегодня, 18 марта, организаторы шоу обнародовали экстренное сообщение:

«С глубоким сожалением объявляем об отмене конкурса „Евровидение-2020“ в Роттердаме. За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые могли позволить провести „Евровидение-2020“. Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, означает, что Европейский вещательный союз принял трудное решение не продолжать живое событие. В основе этого решения лежит здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире».

Исполнительный супервайзер Джон Ола Сэнд уточнил, что Европейский вещательный союз и власти Роттердама продолжат переговоры, чтобы организовать конкурс в 2021 году.