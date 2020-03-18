«Евровидение» переносят на следующий год

Из-за бушующей эпидемии коронавируса под угрозой срыва впервые оказалось, пожалуй, самое ожидаемое музыкальное событие этой весны — «Евровидение», которое должно пройти в Роттердаме.

Кажется, самые страшные опасения поклонников песенного конкурса подтвердились. «Евровидение 2020» был отменен. Оно пройдет в следующем году в Роттердаме, но уже с новыми номерами и новыми песнями. Все исполнители этого года будут приглашены обратно, но из- за правил текущие песни больше не будут использоваться», — сообщили представители канала Super TV в Twitter.

Официальное заявление по этому поводу должно быть сделано сегодня. К слову, ранее врачи диагностировали коронавирус у одного из членов Европейского вещательного союза. По этой причине представители Швеции и Израиля отказались принимать участие в мероприятии. «Европейский вещательный союз продолжает следить за ситуацией и оценивать потенциал влияния коронавируса на конкурс. Если ситуация ухудшится, будут приняты альтернативные меры», — сообщали организаторы «Евровидения», надеясь на улучшение обстановки.

Напомним, Россию должна была представлять группа Little Big, солисты которой еще недавно и не подозревали, что им выпадет такой шанс. Фанаты музыкального коллектива были уверены: он прекрасно вписывается в формат «Евровидения» и должен непеременно вернуться с победой.

Фото: кадр из программы