Глава Роскомнадзора покинет ведомство

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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет ведомство и станет генеральным директором холдинга «Газпром-Медиа». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники.

По информации одного из собеседников издания, Жаров уже встречался с председателем совета директоров «Газпром-Медиа» Алексеем Миллером, который возглавляет правление «Газпрома».

Ранее Жаров назывался одной из возможных кандидатур на пост главы «Газпром-Медиа». Должность руководителя медиахолдинга оказалась вакантной после того, как его прежний гендиректор Дмитрий Чернышенко в январе перешел на пост вице-премьера в правительство Михаила Мишустина.

Источники газеты «Ведомости» называли вероятным преемником Жарова в Роскомнадзоре Андрея Липова, начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Жаров возглавляет Роскомнадзор с 2012 года. С его именем связаны громкие инициативы ведомства по блокировке крупных ресурсов, таких как RuTracker и Telegram. Жаров также добился, чтобы крупнейшие медиахолдинги и интернет-компании подписали меморандум о борьбе с пиратством. Он позволяет удалять из поисковиков ссылки на пиратские сайты в досудебном порядке.