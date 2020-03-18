Голосование по поправкам в Конституцию: без даты, на дому и досрочно

Порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно. Об этом сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Ранее о том, что голосование по поправкам в Конституцию можно провести на дому, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Севастополе.

Комментируя слова Путина о механизме надомного голосования по поправкам в основной закон, представитель ЦИК пояснила, что «в принципе эта возможность уже предусмотрена» и что «большое количество граждан сможет проголосовать на дому, все желающие».

По ее словам, представленный порядок, который «не предполагается изменять», предусматривает, что «на дому можно проголосовать по уважительным причинам, причем сроки, которые устанавливаются порядком, могут быть увеличены избирательными комиссиями субъектов РФ».

«Соответственно можно будет голосовать на дому не только в день голосования, но и в предшествующие ему дни», — обратила внимание секретарь ЦИК.

Напомним, как сообщало ИА Newstes, накануне Путин подписал указ, который установил дату проведения голосования по поправкам в Основной закон — 22 апреля. Президент объяснил, что было бы бессмысленно подписывать документ без конкретной даты, однако закон не ограничивает проведение мероприятия именно этим днем.

Следует отметить, что, по информации РБК, билборды, информирующие граждан о голосовании по поправкам в Конституцию, будут вывешены без даты.

«Федеральный центр дал установку регионам убрать дату 22 апреля из всей информационной продукции», — цитирует РБК пояснения источника.