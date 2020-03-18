Губернатор Голубев записал обращение к жителям Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к жителям донского региона.

По словам главы, в настоящее время на территории области нет зарегистрированных случаев коронавируса. Однако в соседних регионах такие факты есть, поэтому в Ростовской области вводится режим повышенной готовности.





Губернатор сообщил о проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятиях и, в связи с приближающимися школьными каникулами, попросил родителей не выезжать вместе с детьми в эпидемически опасные районы.

Он напомнил, что при Минздраве Ростовской области действует круглосуточный телефон горячей линии 8(928)7673891, по которому доступна любая информация, связанная с коронавирусом.