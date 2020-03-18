Ибрагимович собирает деньги на борьбу с коронавирусом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о том, что он собирает средства для итальянских больниц. Знаменитый футболист хочет помочь победить коронавирус.«Италия всегда была щедра ко мне и в этот непростой момент я хочу помочь стране, которую люблю. Я и люди, которые работают со мной, начинаем сбор средств для больниц.Я рассчитываю на помощь своих коллег, всех профессиональных спортсменов и тех, кто готов помочь изгнать вирус. Давайте вместе избавимся от болезни и выиграем этот матч», - написал Ибрагимович в Инстаграме.