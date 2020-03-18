"Игра с нулевой суммой". Лавров описал отношение НАТО к России

НАТО оценивает совместную работу с Российской Федерацией как игру с нулевой суммой, при которой выигрыш одной стороны равен проигрышу другой, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщают "Argumenti.ru" со ссылкой на телеканал "РЕН ТВ", член правительства подчеркнул, что Москва при работе с альянсом опирается на принципы равной безопасности, что неоднократно было подтверждено в рамках ОБСЕ.

"Этой задаче не отвечает ситуация с продвижением военной инфраструктуры НАТО на Восток и попытки Североатлантического альянса рассматривать совместную работу как игру с нулевой суммой", – заявил глава российского МИД.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Сергей Лавров прокомментировал попытки НАТО вовлечь Украину в альянс.