Экономист Хазин: Либеральное правительство должно понести наказание

Экономист Михаил Хазин в эфире радио «Комсомольская правда» обвинил в нынешней сложной экономической ситуации либеральное правительство и Банк России. По мнению аналитика, если говорить о мировой экономике, то паника наложилась на конкретное обстоятельство — на коррекцию на фондовых рынках.

«При этом я уже с 2003 года объясняю — будет и большой обвал, к нему нам надо готовиться. У нас основная проблема связана с тем, что вырастут цены в магазинах — они уже выросли, потому что ширпотреб у нас весь импортный. Но это обозначает только одно: что наше либеральное правительство, которое с 1999 года руководило экономикой, не сделало ничего!» — категорично заявил Хазин.

Как считает экономист, «они должны понести наказание», однако в чём именно это наказание может состоять он уточнять не стал. Вместо этого Хазин подчеркнул необходимость «переходить на восстановление внутреннего производственного контура в экономике».

«Путин сказал прямым текстом, что нам надо запускать новый инвестиционный цикл. Но Центробанк и Минфин на протяжении двадцати лет не давали это делать, поскольку такое противоречило указаниям МВФ», — заметил Михаил Хазин.

Он упрекнул Силуанова и Набиуллину, что дружба с МВФ им «важнее, чем интересы страны». Он также обратил внимание на то, как Госдума отказалась голосовать за поправку о том, что у депутатов и чиновников не должно быть зарубежной собственности.