Экономист Хазин: Либеральное правительство должно понести наказание

Экономист Михаил Хазин в эфире радио «Комсомольская правда» обвинил в нынешней сложной экономической ситуации либеральное правительство и Банк России. По мнению аналитика, если говорить о мировой экономике, то паника наложилась на конкретное обстоятельство — на коррекцию на фондовых рынках.
Как считает экономист, «они должны понести наказание», однако в чём именно это наказание может состоять он уточнять не стал. Вместо этого Хазин подчеркнул необходимость «переходить на восстановление внутреннего производственного контура в экономике».
Он упрекнул Силуанова и Набиуллину, что дружба с МВФ им «важнее, чем интересы страны». Он также обратил внимание на то, как Госдума отказалась голосовать за поправку о том, что у депутатов и чиновников не должно быть зарубежной собственности.