Экс-жена Джонни Деппа Ванесса Паради высказалась о его скандале с Эмбер Херд

Ванесса ПарадиФото: Globallookpress.com

Французская певица, модель и актриса Ванесса Паради высказалась о скандале между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Об этом сообщает издание The Blast.

47-летняя экс-жена Деппа (пара состояла в фактическом браке) заявила, что слова Херд о насилии со стороны актера являются ложными фактами, в которые люди продолжают верить. «Я знаю Джонни Деппа более 25 лет. Мы были партнерами в течение 14 лет и воспитывали двоих детей вместе. Все эти годы Джонни был добрым, внимательным, щедрым и не склонным к насилию человеком и отцом», — отметила Паради.

Она подчеркнула, что никогда не подвергалась насилию или словесным оскорблениям со стороны бывшего супруга. Кроме того, она выразила обеспокоенность тем, что озвученные обвинения могут повредить карьере актера.

Ранее Деппа поддержала его коллега Пенелопа Крус. В защиту артиста также выступила его бывшая невеста Вайнона Райдер.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя «жертвой домашнего насилия». Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.