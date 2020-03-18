Эксперт: Мы наблюдаем цены 90-х…

На торгах на Лондонской бирже цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и опустилась ниже $ 25 за баррель. По состоянию на 20:35 мск за баррель Brent на бирже давали $ 24,75. Последний раз на таких уровнях цены на нефть были в мае 2003 года.

Параллельно с падением нефтяных цен индекс РТС к концу торговой сессии упал на 10,96%, до 832,26 пункта по состоянию на 18:50 мск, индекс Московской биржи понизился на 5,04%, до 2112,64 пункта.

«Снижение цен на нефть еще больше дестабилизирует рынки, оказывая давление не только на акции компаний-производителей, но и на фондовые индексы в целом, — констатирует директор по стратегии «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Курс доллара на момент закрытия основных торгов (18:50 мск) рос на 6%, до 79,97 рубля, а евро — на 4,64%, до 86,75 рубля. После этого, однако, рубль продолжил падение. Доллар прибавил к концу для 5% и достиг отметки 80,87 рублей, европейская валюта подорожала до 88,7250 руб., прибавив в среду 5,8%. Таким образом курсы обеих валют достигли максимального предела роста, установленного Мосбиржей 18 марта. Выставить заявки выше этого уровня нельзя, для продолжения торгов с учетом возможного дальнейшего роста биржа должна расширить границы колебания валютного курса рубля.

По оценке аналитика ИК «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, российский рынок на фоне обрушения нефтяных котировок «пережил один из самых драматичных моментов за последние дни».

«Фактически мы сейчас наблюдаем цены 90-х годов XX века», — констатировал Емельянов.

Следует отметить, как указывают аналитики, «предел падения по нефти» в настоящий момент отсутствует.