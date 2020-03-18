Эмбер Херд ударила Джонни Деппа дверью по лицу

Эмбер Херд и Джонни ДеппФото: Fred Thornhill / Reuters

Адвокаты актера Джонни Деппа предоставили суду запись его разговора с бывшей женой Эмбер Херд, в котором она признается, что ударила экс-супруга дверью по лицу. Об этом сообщает Page Six.

«Я получил по голове чертовым углом двери, остановился, а ты ударила меня», — заявляет артист на записи. В ответ Херд извиняется и говорит, что действительно ударила его в челюсть, добавляя, что все остальное произошло нечаянно.

В суде актриса пояснила, что пыталась покинуть комнату, когда экс-муж напал на нее: «Я хотела закрыть дверь, а он старался войти, несмотря на мои попытки убежать от него». Она подчеркнула, что предоставленные адвокатами записи «искажают то, что произошло на самом деле».

В начале февраля в сеть слили разговор бывшей пары, в ходе которого Херд призналась в избиении Деппа. «Я не могу обещать тебе, что снова не применю силу. Господи, я ***** [черт возьми] иногда становлюсь такой злой, что просто теряю контроль. Я ***** могу обещать, что сделаю все, чтобы измениться. Я обещаю. Я больше не буду требовать развода», — отметила Херд.

Звезды поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя «жертвой домашнего насилия». Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета.