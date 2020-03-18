Как начать свой бизнес на примере боулинга

Боулинг – это очень прибыльный бизнес, хотя он требует значительных финансовых затрат, но со временем, после окупаемости, практически перерастает в пассивный доход.

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Боулинг – лучшее время провождения досуга

Боулинг – это место, где можно приятно провести время с компанией близких друзей или принять участие в профессиональных соревнованиях в популярном во всем мире виде спорта. Для городской черты подобный вид развлечений очень популярен, так как сочетает в себе личностные качества, умения и опыт в игре.

Как и в любом бизнесе, здесь также чрезвычайно важным фактором является выбор хорошего местоположения для создания боулинг клуба. Именно от расположения боулинга, с учетом инфраструктуры вашего города, зависит будущий доход бизнеса и ваша собственная прибыль.

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Образцовый кегельбан

Оптимальным количество дорожек в кегельбане считается 10 полос для игры в боулинг. Понятно, что подобная инвестиция не будет дешевой – суммарная стоимость такого оборудования с установкой выйдет примерно от 15 до 20 миллионов рублей.

Вторым существенным вложением в бизнес является организация на территории кегельбана бара с напитками (как спиртными, так и безалкогольными). Не лишним будет дополнительно сделать небольшое кафе или пиццерию со всевозможными закусками. По данным владельцев уже существующих боулинг клубов, нередко выручка с бара или закусок превышает суммарную стоимость аренды всех вместе взятых дорожек для игры.

Дополнительно стоит обратить внимание на установку в клубе нескольких бильярдных столов, что также позволит через определенное время получать немаленькую выручку.

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