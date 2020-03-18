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Новости » Блоги » Бизнес » Как начать свой бизнес на примере боулинга

Как начать свой бизнес на примере боулинга

Боулинг – это очень прибыльный бизнес, хотя он требует значительных финансовых затрат, но со временем, после окупаемости, практически перерастает в пассивный доход.

Если вы хотите начать собственное дело, но не понимаете, как организовать все этапы, обязательно посетите сайт по продаже современного оборудования для боулинга https://www.viabowling.ru/equipment/equipment/pinspotter/, на котором подробно расписана модель организации полноценного бизнеса в развлекательной сфере.

Боулинг – лучшее время провождения досуга

Боулинг – это место, где можно приятно провести время с компанией близких друзей или принять участие в профессиональных соревнованиях в популярном во всем мире виде спорта. Для городской черты подобный вид развлечений очень популярен, так как сочетает в себе личностные качества, умения и опыт в игре.

Как и в любом бизнесе, здесь также чрезвычайно важным фактором является выбор хорошего местоположения для создания боулинг клуба. Именно от расположения боулинга, с учетом инфраструктуры вашего города, зависит будущий доход бизнеса и ваша собственная прибыль.

Для начала ознакомьтесь с азами по старту бизнеса боулинг-клуба на странице https://www.viabowling.ru/business/start_business/payback/. Из статьи вы узнаете минимальный набор оборудования для будущего бизнеса, а также его стоимость, что в свою очередь позволит рассчитать первоочередные затраты.

Образцовый кегельбан

Оптимальным количество дорожек в кегельбане считается 10 полос для игры в боулинг. Понятно, что подобная инвестиция не будет дешевой – суммарная стоимость такого оборудования с установкой выйдет примерно от 15 до 20 миллионов рублей.

Вторым существенным вложением в бизнес является организация на территории кегельбана бара с напитками (как спиртными, так и безалкогольными). Не лишним будет дополнительно сделать небольшое кафе или пиццерию со всевозможными закусками. По данным владельцев уже существующих боулинг клубов, нередко выручка с бара или закусок превышает суммарную стоимость аренды всех вместе взятых дорожек для игры.

Дополнительно стоит обратить внимание на установку в клубе нескольких бильярдных столов, что также позволит через определенное время получать немаленькую выручку.

Всевозможные технические нюансы, стоимость оборудования и расчёт окупаемости полноценного боулинг клуба вы сможете найти на страницах сайта viabowling.ru.


Категория: Блоги / Бизнес

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Добавлено: 18 мар 2020 в 11:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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