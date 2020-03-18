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Новости » Политика » Канада запрашивает у России информацию по латышскому легиону «Ваффен СС»

Канада запрашивает у России информацию по латышскому легиону «Ваффен СС»

Канада запрашивает у России информацию по латышскому легиону «Ваффен СС»

Министерство юстиции Канады попросило передать ему информацию о возможном проживании в этой стране бывших участников латышского легиона «Ваффен СС», предположительно причастных к военным преступлениям. Об этом сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы ведомства Эллисон Стори.

«Программа преступлений против человечности и военных преступлений проведет необходимую проверку в зависимости от обстоятельств, сопутствующих этим предположениям», — уточнила она.

По словам Стори, Минюст совместно с пограничной и иммиграционной службами и полицией работают над тем, чтобы лица, которые принимали личное участие или сотрудничали с другими в совершении военных преступлений, преступлений против человечности или геноцида, не получили убежище в Канаде.

Доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, 15 из которых сейчас находятся в Канаде, представили в понедельник. Его подготовил фонд «Историческая память» и фонд поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки.

По данным авторов документа, 96 ветеранов латышского легиона «Ваффен СС» проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.

Установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности. Так, именно латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (Новгородская область). В мае прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в этих населенных пунктах в 1941—1943 годах.


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Добавлено: 18 мар 2020 в 12:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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