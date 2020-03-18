Кантемир Балагов попал в рейтинг самых перспективных молодых европейцев по версии Forbes

28-летний российский режиссер Кантемир Балагов попал в список самых перспективных европейцев до 30 лет по версии американского Forbes.

Рейтинг, в который вошли 300 человек, поделен на десять категорий: культура и искусство, финансы, медиа и маркетинг, наука и здравоохранение, социальное предпринимательство, спорт, технологии, ритейл и онлайн-торговля, производство и промышленность, развлечения. В каждой представлено по 30 человек.





Forbes назвал свой список "необходимой дозой оптимизма" в период "великой глобальной неопределенности".

Ученик Александра Сокурова, Кантемир Балагов, был отмечен в категории "Развлечения". Оба его фильма, "Теснота" (2017) и "Дылда" (2019), получили премию Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале. "Дылда" также удостоилась приза за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" и попала в шорт-лист премии "Оскар".





Вторым и последним россиянином в списке Forbes стал 29-летний инвестор Иван Нечунаев родом из Томска (категория "Финансы"). Он участвует в управлении фондом Terra Nova Capital (стоимостью 100 миллионов долларов), ориентированным на развивающиеся рынки.





Кроме того, в список попала украинская рэперша Алена Савраненко, известная как Alyona Alyona. Бывшая воспитательница из детского сада "переосмысляет то, как должен выглядеть рэпер", и знакомит мир с украинской рэп-культурой, считает Forbes.