Китай сделал Трампу внушение: Перестаньте называть коронавирус «китайским»

Китай накануне, 17 марта, осудил президента США Дональда Трампа за использование термина «китайский вирус» в отношении коронавируса нового типа (Covid-19), охватившего уже более 150 стран мира. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что эта формулировка стигматизирует Китай, передаёт «Голос Америки».

Трамп в минувший понедельник написал в «Твиттере»: «Соединённые Штаты будут решительно поддерживать те отрасли, которые особенно пострадали от китайского вируса, в том числе авиакомпании и другие».

На прошлой неделе американский лидер ретвитнул чей-то пост, в котором коронавирус также был назван «вирусом из Китая».

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (федеральное агентство при Министерстве здравоохранения США) Роберт Редфилд, выступая на слушании в американском Конгрессе, утвердительно ответил на вопрос о том, действительно ли подобная риторика со стороны хозяина Белого дома «абсолютно некорректна и неуместна». «Китай был первой фазой (распространения коронавируса). Корея и Иран — второй фазой, а затем Италия и теперь уже вся Европа», — пояснил Редфилд.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому вирусу название Covid-19. Анонсируя это решение, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что такое наименование вируса выбрано с целью «предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или порочащими».

Напомним, коронавирус нового типа был впервые обнаружен в китайском городе Ухань, административном центре центральной провинции Хубэй, в декабре 2019 года. Затем он стал распространяться в глобальном масштабе. На прошлой неделе власти КНР заявили, что пик эпидемии коронавируса в Китае миновал.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку Covid-19 пандемией. По данным на 17 марта, всего в мире свыше 182 тысяч заразившихся в более чем 150 странах. Большинство вылечились, но около семи тысяч человек умерли.

Число заболевших коронавирусом в России в минувший вторник выросло до 114, случаи заражения выявили ещё в 15 регионах страны. В стационаре находятся 109 человек, у 106 из них заболевание проходит в лёгкой форме, ещё пять выздоровели.