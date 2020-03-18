Клишас: текст поправок в Конституцию продиктован россиянами

Текст изменений в Основной закон был продиктован россиянами, поэтому именно граждане должны принять решение об одобрении поправок на общероссийском голосовании, сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Текст продиктован людьми — соответственно, люди и должны принять решение», — сказал сенатор об общероссийском голосовании по поправкам в Основной закон.

Президент подписал 17 марта указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Владимир Путин уточнил — голосование будет проводиться в этот день только в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация.

Клишас отметил, что процесс подготовки изменений в Конституцию прошёл «достаточно разумно, вдумчиво». «Не было никакой спешки, была очень методичная отработка всех предложений, формулировки на конституционном языке готовились с участием гражданского общества, юридического сообщества. Работу мы проводили последовательно», — подчеркнул сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

Закон о поправке в Конституцию был принят в третьем чтении Госдумой 11 марта и в тот же день одобрен подавляющим большинством членов Совета Федерации. После этого закон поддержали все региональные парламенты. «То, что субъекты в течении двух дней приняли решение (поддержать закон. — Прим. ред.), говорит о том, что они с самого начала подготовки поправок участвовали в этой работе, спикеры региональных парламентов входили в рабочую группу», — сказал Клишас.

Он отметил вовлечённость не только региональных законодателей, но и членов Совета Федерации в эту работу. «35 сенаторов увидели свои идеи в предложенном тексте», — добавил он.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.