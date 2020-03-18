Комаровский рассказал, как оградить работников торговли от коронавируса

Знаменитый доктор Комаровский сообщил о том, какие меры могут предпринять работники торговой сферы для того, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом от покупателей. На этот и другие вопросы доктор ответил на своем Ютуб-канале.

Работники сферы торговли в сложившейся ситуации стали заложниками обстоятельств. Всем людям требуется продовольственные продукты, одежда, лекарства. И как раз сейчас в условиях повышенной готовности большая часть населения ринулась запасаться продуктами долгого хранения. Но не все являются здоровы, у некоторых людей могут наблюдаться признаки ОРВИ. А денежные купюры, которые передаются при покупке товара из рук в руки, становятся потенциально опасными.





Как могут обезопасить себя люди, работающие в сфере торговли, от чихания, соплей, инфекции рассказал Комаровский.









Например, поставить второй стол перед вашим столом.





Например, можно поставить на кассе две стойки и натянуть между ними полиэтиленовую пленку.





Это позволит работникам торговли помыть руки, провести дезинфицирующие мероприятия.





Вот несколько советов, выполнение которых не так уж и сложно.