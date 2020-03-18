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Новости » Украина » Коронавирус наступает: в еще одной области зафиксированы четыре подозрения на COVID-19 (видео)

Коронавирус наступает: в еще одной области зафиксированы четыре подозрения на COVID-19 (видео)

Коронавирус наступает: в еще одной области зафиксированы четыре подозрения на COVID-19 (видео)

В скором времени в списке областей, где находятся инфицированные коронавирусом пациенты, может появиться Винницкая, 17 марта зафиксированы четыре подозрения на COVID-19.

Об этом в видеообращении сообщила заместитель директора Департамента охраны здоровья Винницкой ОГА Надежда Марусяк.

По ее словам, пациенты находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением.

«Имеем четыре новых подозрения на коронавирус. Это лица, прибывшие с эпидемической территории. Пациенты находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное. Определены контактные лица, которые самоизолированы и находятся под постоянным медико-санитарным надзором», — сказала Марусяк.

Также она сообщила, что по состоянию на 17 марта в Винницкой области снято два подозрения в остром респираторном заболевании, вызванном коронавирусом COVID-19. Ранее, этим пациентам диагностировано наличие вирусов гриппа «А».

Напомним, что сотни украинцев находятся в различных странах мира на карантине и более 10 проходят лечение. Кроме того, пятеро граждан Украины выздоровели.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 20:00 17 марта в стране было подтверждено уже 14 случаев инфицирования, из них 2 закончились летально. Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения — в Черновицкой области (10), Житомирской и Киевской областях (по 1), а также в Киеве (2). В т.ч. в Черновицкой области госпитализированы 5 человек — в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей в возрасте год и 10 месяцев и 6 месяцев. Все являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В Киевской области госпитализирован 44-летний пациент. У скончавшейся накануне 33-летней жительницы Черновцов также подтвердился коронавирус.


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Добавлено: 18 мар 2020 в 07:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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