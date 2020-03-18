Корпорация МСП и Совком Факторинг будут сотрудничать в области закупок

Корпорация МСП и Совком Факторинг заключили договор об оказании информационно-консультационных услуг, направленных на увеличение объемов закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба Корпорации.

В рамках договора Корпорация предоставит ООО "Совком Факторинг" услуги по поиску потенциальных поставщиков, в том числе с использованием сведений Единого реестра субъектов МСП, реестра производственных субъектов МСП, портала Бизнес-навигатора МСП, единой информационной системы в сфере закупок, отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Совком Факторинг участвует в проводимых Корпорацией МСП обучающих семинарах для субъектов МСП, представляющих собой открытую площадку для диалога предпринимателей, федеральных компаний - крупнейших заказчиков и финансовых организаций. В ходе семинаров представители Совком Факторинг рассказывают о факторинге как об эффективном инструменте доступного источника финансирования для предпринимателей в закупочной деятельности.

Роснефтью" и Россельхозбанком, напоминают в пресс-службе.