Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с февраля 2016 года

Рубль переживает максимальный многолетний обвал за несколько лет, открывший торги у 84 рублей евро уже превысил уровень в 87 рублей, доллар вплотную подошел к отметке в 80 рублей. Обвал нацвалюты происходит на фоне мощных атак "медведей" из-за коронавируса.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.50 мск рос на 4,33 рубля, до 79,77 рубля, курс евро - на 4,62 рубля, до 87,52 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар подскакивал до 79,95 рубля, евро - до 87,66 рубля - оба - максимумы с февраля 2016 года.