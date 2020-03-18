Курс евро превысил 90 рублей

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Курс евро достиг 90 рублей, свидетельствуют данные рынка Forex. Об этом сообщает РИА Новости.

По состоянию на 21:32 по московскому времени курс доллара на рынке Forex составлял 82,77 рубля, евро — 90,1 рубля.

На Московской бирже курс доллара уперся в верхнюю планку коридора в 80,87 рубля, а евро — в планку 88,725 рубля.

Падение происходит на фоне снижения мировых цен на нефть, которое случилось в результате развала сделки ОПЕК+ 6 марта.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф представил максимально негативный сценарий для российской экономики, который смоделировали сотрудники банка. По их прогнозу, стоимость барреля нефти может опуститься до 20 долларов, а американская валюта — вырасти до 100 рублей.