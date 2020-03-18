"Лисий взгляд": как добиться модного эффекта (и надо ли)

В наши дни стало возможным изменить почти любую часть лица или тела. Хотите избавиться от горбинки на носу? Для этого есть специальные инъекции. Как насчет того, чтобы добавить пару милых ямочек на щечки, прямо как у Миранды Керр? Такая инвазивная процедура, как димплепластика, сделает свое дело. Но есть одна тенденция, с которой многие, возможно, еще не знакомы, — "лисий взгляд". Она приобретает все большую популярность в косметической индустрии. Все благодаря Кендалл Дженнер и Белле Хадид. Одни решаются ради миндалевидного разреза глаз на пластику и различные процедуры, а пользователи TikTok даже бреют брови, чтобы появился тот самый хитрый прищур (просто перейдите по хештегу #foxeye). Итак, рассказываем все подробности о новой тенденции.

Как бы пугающе это ни звучало, но влияние социальных сетей и инфлюенсеров с большим количеством подписчиков является ключевым фактором, когда дело доходит до тенденций в области эстетической медицины. Тренд на "лисий взгляд", например, появился благодаря Кендалл Дженнер, Белле Хадид и Ким Кардашьян,

— объясняет хирург и эксперт по блефаропластике Анджело Цирбас.





Белла Хадид

Хотя немногие люди рождаются с такой уникальной формой глаз, есть несколько способов создать подобный эффект: как хирургические, так и нехирургические.





Блефаропластика и височный лифтинг

Первый вариант — блефаропластика. Во время такой операции, которая обычно проводится для коррекции нависшего века или омоложения, хирург удаляет лишнюю кожу или жир и корректирует форму глаз. Плюс в том, что реабилитационный период у нее недолгий, и многие хирурги даже проводят ее под местной анестезией.





Можно также провести височный лифтинг. Он поднимает не только внешний угол глаз, но и линию бровей, что придает взгляду выразительности. Такая операция длится около двух часов и проводится под общей анестезией. Во время нее натягивается кожа и поднимаются височные фасции,

— говорит Соломон Абрамян, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург Frau Klinik.





Операция предполагает семидневный реабилитационный период. Полностью отечность спадет спустя 10 дней. Однако после проведения височного лифтинга нельзя делать инъекции и ставить нити на протяжении шести месяцев. Также после операции стоит на месяц воздержаться от физических нагрузок и не посещать баню в течение полугода.





Височный лифтинг также можно проводить одновременно с блефаропластикой, круговой подтяжкой лица, ринопластикой и другими пластическими операциями.





Блефаропластика — от 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб.

Противопоказания

У блефаропластики есть довольно много противопоказаний, среди которых острые инфекционные заболевания; онкологические заболевания; сахарный диабет; высокое внутричерепное давление; нарушения свертываемости крови; восстановительный период после любых операций, проведенных на глазах; инфекционные поражения роговицы; период менструации.

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Противопоказания

Временно воздержаться от процедуры стоит пациентам, которые страдают от заболеваний крови (в отсутствие коррекции), декомпенсированного сахарного диабета, психических расстройств. Операция также не проводится при наличии острого воспалительного процесса кожи в зоне разрезов.

Косметологические процедуры

Добиться "лисьего взгляда" можно с помощью подтяжки нитями. Это безоперационная процедура подтяжки лица, которая позволяет корректировать линию подбородка, положение уголков губ, глаз и бровей. Нити дифференцируются по своему составу и размеру. Могут быть как саморассасывающимися, так и изготовленными из драгоценных металлов.





Среди последствий процедуры могу выделить аллергические реакции, временные отеки и синяки. Однако результат процедуры достаточно заметный и максимально быстрый,

— отмечает Соломон Абрамян.

Прежде чем прибегнуть к такой процедуре, нужно убедиться, что результат не навредит вашей естественной красоте, ведь меняется разрез глаз, а значит, и все лицо. Если решение все-таки принято и без "лисьего взгляда" никак не обойтись, лучше прибегнуть к хирургии, эффект сохранится надолго и исключатся возможные осложнения, как от нитей,

— говорит Наталия Раевская, врач-косметолог, дерматовенеролог клиники Gen87.





Кендалл Дженнер

Ботоксом также можно поднять верхний угол глаза, но стоит помнить про недолговечный результат (обычно от шести до двенадцати месяцев). И он может повлечь за собой достаточно серьезные последствия. Ботулинотерапия чревата асимметрией лица и миграцией препарата в совершенно неожиданные зоны. В зависимости от строения и характера возрастных изменений, иногда достаточно только введения ботулотоксина в область наружного угла глаза и кончика брови, нужные порции мышц расслабляются, и происходит формирование слегка вздернутых бровей и миндалевидного разреза глаз,

— говорит Дарья Якушевич, врач-дерматовенеролог, врач-косметолог, врач-хирург, заведующая отделением эстетики лица и тела X-Clinic.

Чаще для создания "лисьего взгляда" у пациентов с более сложными исходными данными, когда человек от природы имеет прямые брови или опущенные наружные углы глаз, вместе с введением ботулотоксина все-таки используются нитевые методики.

Эта комбинация позволяет изменить распределение мышечной активности и с применением нитей, обычно с конусами или насечками, приподнять наружный отрезок брови и угол глаза,

— добавляет эксперт.





Подтяжка нитями (10 штук) — от 17 тыс. руб.

Противопоказания

К противопоказаниям относятся: острые воспалительные процессы или кожные заболевания в зоне вмешательства; ОРВИ; любые хронические заболевания в их острой фазе; артериальная гипертензия; ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты; аутоиммунные и соматические заболевания; гемофилия (нарушение свертываемости крови); склонность к образованию келоидных рубцов.

Ботокс (100 ед.) — 2 800 руб.

Противопоказания

Запрещено делать ботокс при обострении любых болезней, недавно приобретенных или хронических; раке; болезнях кровеносной системы, плохой свертываемости крови; непереносимости препарата; простуде, гриппе, других респираторных заболеваниях; общем негативном состоянии, слабости, усталости; беременности и кормлении.

Каковы риски?

Как и в случае любой медицинской процедуры, нехирургические и хирургические методы сопряжены с потенциальными рисками и осложнениями.

Надо быть очень осторожным, так как последствия пластики необратимы. Я всегда говорю своим пациентам, что тренды временные, поэтому лучше сосредоточиться на том, что подойдет лично вам,

— говорит Анджело Цирбас.





Важно помнить, что методы не являются универсальными для всех и зависят от конкретного пациента.

В Москве мы оперируем представительниц разных этнических групп — это европеоиды, монголоиды, негроиды. Среди европеоидов тоже много отличий. К примеру, внешность Ким Кардашьян и Беллы Хадид относится к арменоидному типу: у них глубоко посаженные глаза, развитые надбровные дуги, высокий лоб, эластичная плотная кожа, богатая коллагеном, и минимальное количество орбитального жира. Поэтому даже небольшое вмешательство позволяет добиться желаемого эффекта.

У славян кожа быстрее теряет эластичность, поэтому такая процедура, как липофилинг, может привести к формированию бугорков. Угол глаза также расположен по-другому. Поэтому славянским женщинам чаще подходят блефаропластика и височный лифтинг, который меняет направление наружного угла глаза навсегда. Следовательно, перед тем как выполнить подобную операцию, нужно убедиться, что такое изменение внешности вам по вкусу на очень долгое время или даже навсегда,

— советует хирург Рано Азимова.





Что касается других осложнений, то это могут быть неровности после липофилинга, временная асимметрия углов глаз, связанная с отеком или асимметрией костного скелета, яркий и плотный рубец (он, правда, через некоторое время, как правило, становится незаметной тонкой морщинкой).

Из наиболее страшных осложнений — гематома, которая может приводить к слепоте.





Помните, что при выборе хирурга или косметолога важно обращаться к профессионалу с достаточным опытом, изучить результаты его работ и все подробно обсудить на очной консультации.





Елена Перминова





Меган Фокс









Кендалл Дженнер







