Литовский прогноз: 500 тыс. безработных, обвал ВВП, новый долг в € 5 млрд

Пока мир стремится как можно быстрее найти действенное противоядие коронавирусу, в Литве решают куда как более важный вопрос: не превысило ли полномочий правительство Саулюса Сквернялиса, объявляя на территории республики двухнедельный карантин? Парламентская оппозиция, которую возглавляет консерватор Габриэлюс Ландсбергис, хочет выяснить, не является ли запрет на ведение хозяйственной деятельности и свободу передвижения избыточной мерой? Как сообщило 17 марта информационное агентство ELTA, депутат Сейма Арвидас Анушаускас, однопартиец Ландсбергиса, задается еще более насущным вопросом:
Дело в том, что статья 144 Основного закона Литовского государства говорит: такие решения может принимать только парламент, а между сессиями Сейма «в случаях, нетерпящих промедления» — президент страны с одновременным созывом депутатов на внеочередную сессию. 17 пункт статьи 84 дополнительно разъясняет:
В Конституции даже не упоминается, что правительство обладает какими-либо правами для введения чрезвычайного положения, карантина и так далее.
Мнения разделились. Одни, как социалист Юлиюс Сабатаускас, считают, что правительство идет верным путем. Другие, как знаток Конституции, правовед профессор Витаутас Синкявичюс, называет решения кабмина глубоко ошибочными. Третьи вообще предлагают отметить карантин, введенных, как минимум, до 27 марта.
Тем временем, профессор-вирусолог Саулюс Чаплинскас, директор национального центра инфекционных заболеваний и СПИД, считает, что большого количества зараженных и, к сожалению, смертельных исходов не избежать.
С Чаплинскасом согласен Винсас Янушенис, директор клайпедской региональной больницы. В город-порт свозят инфицированных и потенциально зараженных со всего запада республики. Там же госпитализируют прибывших морем или самолетами из стран риска. Между тем, в арсенале у директора всего 450 коек. По всей Литве таких 1 тыс. Анализы медикам приходится отправлять за 350 километров в Вильнюс, поскольку в Клайпеде нет соответствующего оборудования. Впрочем, как признается Янушенис:
Директор клайпедской детской больницы солидарно разводит руками:
Витаутас Касюлявичюс, руководитель вильнюсской клинической больницы, считает, что государство делает все возможное, но многого не успевает:
На примере столицы республики расскажем, как в стране стараются сдержать атаку вируса неизвестного происхождения. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил, что в городе будут открыты 10 мобильных лабораторий, в которых каждый желающий сможет проверить состояние здоровья. В столице живет более 600 тыс. человек. Суммарная пропускная способность лабораторий — 1 тыс. пациентов в сутки. За 600 суток (за год и 8 месяцев) через них смогут пройти все горожане.
Практика утверждает обратное: правительство стремится собрать рассеянных по Европе литовцев. Таких примерно 10 тыс., однако по данным МИД, только около 2 тыс. граждан намерены возвратиться домой в самое ближайшее время. В том числе отдыхавшие на Тенерифе и других курортах Испании, в Италии, Франции и Германии. Руководитель внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс уже объявил:
Первый борт, как заявил министр транспорта Ярослав Наркевич, возьмет курс из Валенсии на Вильнюс 19 или 20 марта. Стоимость одного билета 295 евро. Вместимость салона — 220 человек. Однако никто в республике не берется даже предположить, сколько среди туристов может оказаться заболевших коронавирусом?
Каковы краткосрочные перспективы Литвы в новых условиях?
Эксперты конфедерации промышленников не исключают увольнений до полумиллиона человек из-за стагнации бизнеса и волны банкротств, особенно в среднем и малом сегментах хозяйственной деятельности. Банковские аналитики считают, что на преодоление вируса и его последствий Литве потребуется не менее € 5 млрд, которые предстоит заимствовать на внешних рынках. Министр финансов Вилюс Шапока в целом согласен с экспертами. Они же прогнозируют замедление темпов роста ВВП до, возможно, 1,5%.
Его советники допускают, что пик атаки коронавируса может прийтись на середину лета, а полностью остановить эпидемию удастся лишь осенью.
На этом фоне глава МИД Линкявичюс призывает сограждан и европейцев «действовать сообща и солидарно. Чтобы не сложилось впечатления о слабости или даже разрушении Европейского союза».
Рената Рейнгольдене, Клайпеда