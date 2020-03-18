Литовский прогноз: 500 тыс. безработных, обвал ВВП, новый долг в € 5 млрд

Пока мир стремится как можно быстрее найти действенное противоядие коронавирусу, в Литве решают куда как более важный вопрос: не превысило ли полномочий правительство Саулюса Сквернялиса, объявляя на территории республики двухнедельный карантин? Парламентская оппозиция, которую возглавляет консерватор Габриэлюс Ландсбергис, хочет выяснить, не является ли запрет на ведение хозяйственной деятельности и свободу передвижения избыточной мерой? Как сообщило 17 марта информационное агентство ELTA, депутат Сейма Арвидас Анушаускас, однопартиец Ландсбергиса, задается еще более насущным вопросом:

«Нужно ли вообще объявлять чрезвычайное положение и почему вопреки Конституции это сделало правительство?».

Дело в том, что статья 144 Основного закона Литовского государства говорит: такие решения может принимать только парламент, а между сессиями Сейма «в случаях, нетерпящих промедления» — президент страны с одновременным созывом депутатов на внеочередную сессию. 17 пункт статьи 84 дополнительно разъясняет:

«Президент представляет решение на ближайшем заседании Сейма».

В Конституции даже не упоминается, что правительство обладает какими-либо правами для введения чрезвычайного положения, карантина и так далее.

«Парламент обязан сказать свое слово, поскольку нарушение Конституции очевидно», — заявил для прессы Анушаускас.

Мнения разделились. Одни, как социалист Юлиюс Сабатаускас, считают, что правительство идет верным путем. Другие, как знаток Конституции, правовед профессор Витаутас Синкявичюс, называет решения кабмина глубоко ошибочными. Третьи вообще предлагают отметить карантин, введенных, как минимум, до 27 марта.

Тем временем, профессор-вирусолог Саулюс Чаплинскас, директор национального центра инфекционных заболеваний и СПИД, считает, что большого количества зараженных и, к сожалению, смертельных исходов не избежать.

«Сейчас важно не повторить ситуацию в Италии. Шанс на победу „малой кровью“ сохраняется, поскольку все носители коронавируса в Литве относятся к так называемой группе завозных. Но ситуация в состоянии измениться в любые сутки. Эпидемия останавливаться не собирается. Количество заболевших способно увеличиваться реактивно, так же, как и количество смертельных случаев».

С Чаплинскасом согласен Винсас Янушенис, директор клайпедской региональной больницы. В город-порт свозят инфицированных и потенциально зараженных со всего запада республики. Там же госпитализируют прибывших морем или самолетами из стран риска. Между тем, в арсенале у директора всего 450 коек. По всей Литве таких 1 тыс. Анализы медикам приходится отправлять за 350 километров в Вильнюс, поскольку в Клайпеде нет соответствующего оборудования. Впрочем, как признается Янушенис:

«Не хватает всего: врачей-инфекционистов и пульмонологов, медицинских сестер. Нет тест-систем, специальных боксов, аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения крови кислородом. Нет запасов респираторов и масок. Их выдают только медикам, непосредственно контактирующим с больными коронавирусом».

Директор клайпедской детской больницы солидарно разводит руками:

«В больнице нет инфекционного отделения. Следовательно, нет никаких средств защиты и борьбы с вирусом».

Витаутас Касюлявичюс, руководитель вильнюсской клинической больницы, считает, что государство делает все возможное, но многого не успевает:

«Первую волну закупок, которую солидарно проводили страны Евросоюза, Литва проспала».

На примере столицы республики расскажем, как в стране стараются сдержать атаку вируса неизвестного происхождения. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил, что в городе будут открыты 10 мобильных лабораторий, в которых каждый желающий сможет проверить состояние здоровья. В столице живет более 600 тыс. человек. Суммарная пропускная способность лабораторий — 1 тыс. пациентов в сутки. За 600 суток (за год и 8 месяцев) через них смогут пройти все горожане.

«Нужна стратегия пресечения распространения. Задача — не дать вирусу попасть в страну», — утверждают вирусологи.

Практика утверждает обратное: правительство стремится собрать рассеянных по Европе литовцев. Таких примерно 10 тыс., однако по данным МИД, только около 2 тыс. граждан намерены возвратиться домой в самое ближайшее время. В том числе отдыхавшие на Тенерифе и других курортах Испании, в Италии, Франции и Германии. Руководитель внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс уже объявил:

«Специальными авиарейсами мы вывезем всех. Разумеется, не за счет государства».

Первый борт, как заявил министр транспорта Ярослав Наркевич, возьмет курс из Валенсии на Вильнюс 19 или 20 марта. Стоимость одного билета 295 евро. Вместимость салона — 220 человек. Однако никто в республике не берется даже предположить, сколько среди туристов может оказаться заболевших коронавирусом?

Каковы краткосрочные перспективы Литвы в новых условиях?

Эксперты конфедерации промышленников не исключают увольнений до полумиллиона человек из-за стагнации бизнеса и волны банкротств, особенно в среднем и малом сегментах хозяйственной деятельности. Банковские аналитики считают, что на преодоление вируса и его последствий Литве потребуется не менее € 5 млрд, которые предстоит заимствовать на внешних рынках. Министр финансов Вилюс Шапока в целом согласен с экспертами. Они же прогнозируют замедление темпов роста ВВП до, возможно, 1,5%.

«Рецессии не будет, но темпы роста могут упасть вдвое и даже больше», — соглашается команда президента Гитанаса Науседы.

Его советники допускают, что пик атаки коронавируса может прийтись на середину лета, а полностью остановить эпидемию удастся лишь осенью.

На этом фоне глава МИД Линкявичюс призывает сограждан и европейцев «действовать сообща и солидарно. Чтобы не сложилось впечатления о слабости или даже разрушении Европейского союза».

Рената Рейнгольдене, Клайпеда