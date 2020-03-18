Люцерновая пчела-листорез предпочитает жилище с окнами на север

Группа американских ученых под руководством Элизабет Уилсон (Elisabeth S. Wilson) из Университета Северной Дакоты установила, что люцерновые пчелы-листорезы чувствительны к расположению искусственных жилищ, где самки пчел откладывают яйца. Наиболее подходящими оказались гнезда, входные отверстия которых были обращены на север.

Люцерновая пчела-листорез (Megachile rotundata) — один из видов одиночных пчел, которые не образуют массовых колоний и не собирают мед. Самки этой пчелы используют в качестве жилища естественные полости: сухие стебли тростника, пустоты в стволах деревьев и бревнах, под камнями. Чаще всего гнездо имеет вид трубки. Внутри гнезда пчела сооружает несколько ячеек, в каждую из которых откладывает по яйцу и оставляет запас пыльцы для питания личинки. Ячейки пчела обкладывает вырезанными ею кусочками листьев, отсюда и название вида. Люцерновая пчела-листорез служит ценным опылителем ряда сельскохозяйственных растений — не только люцерны, но и моркови, рапса, различных бобовых культур, а в Северной Америке – даже разводимой там голубики узколистной. Поэтому пчел-листорезов специально расселяют на полях, предоставляя им искусственные домики с трубочками для гнезд. В 1930-х годах этих пчел из Европы завезли на поля США.

В эксперименте, проводившемся на одном из люцерновых полей в Северной Дакоте, ученые выясняли, как связаны отличия микроклимата в искусственных жилищах пчел-листорезов с их плодовитостью. Для этого использовались домики, где входы в гнездовые трубочки были ориентированы в разные стороны света: северо-восток, северо-запад, юго-восток и юго-запад. Обнаружилось, что пчелы предпочитают откладывать яйца в трубочки на северо-восточной стороне, которая оказалась самой прохладной. А количество потомства там оказалось на 15 % выше. В целом вся северная сторона была для пчел более желательной, чем трубочки, обращенные к югу.

Авторы работы отмечают, что обычно при разведении пчел-листорезов их домики ориентируют на юго-восток. Простое изменение в расположении жилищ позволит значительно увеличить численность ценных опылителей.

Исследование опубликовано в журнале Environmental Entomology.