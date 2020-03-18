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Лунный день сегодня 18 марта 2020 года

Лунный день сегодня 18 марта 2020 года

Лунная энергетика меняется день ото дня. Из-за этого один день очень часто абсолютно не похож на предыдущий. Советы астрологов помогут вам понять, как лучше действовать сегодня, чтобы не отпугнуть госпожу удачу.

Несмотря на то, что энергетически этот день будет очень спокойным, астрологи советуют быть более активными и энергичными. Чтобы было проще оставаться в тонусе, старайтесь пользоваться полезными упражнениями на каждый день. Сегодня можно преуспеть в самых разных делах. Главное — верить в себя.


Фаза Луны: начинается 24 лунный день, которому суждено пройти под влиянием стихии Земли, представленной Козерогом. Фаза Убывания отлично сочетается с энергетикой данного Знака, поэтому день будет крайне продуктивным и позитивным почти с любой точки зрения.

Магнитные бури 18 марта: магнитных бурь в этот день не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


осторожность на дорогах;
покупки;
лидерские качества;
доброта и открытость;
духовные поиски;
примирение;
романтика.

Что отпугнет успех в этот день


длительное уединение;
безделье;
уныние.

Домашние дела по лунному календарю


В эту среду можно занимать абсолютно любыми домашними делами. Это может быть что угодно — начиная от уборки и заканчивая ремонтом. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют лишь помнить о том, что любые начатые дела стоит заканчивать. Не переусердствуйте и не переоцените свои возможности в этот день.

Что надеть сегодня

Из одежды желательно выбирать то, что позволит вам сосредоточиться на работе и делах, а это значит, что удобство 8 марта бьет стиль и красоту. Тем не менее, будет важен также и выбор цвета вашей одежды. Желательно выбирать нейтральные цвета типа серого и черного в качестве основы. Разбавить образ можно пастельным синим или зеленым.

Синий цвет поможет в интеллектуальных делах, а зеленый даст физической выносливости, поможет забыть о сне и усталости. Дополнить образ смогут такие камни как сердолик и турмалин со своими провоцирующими желание работать качествами. Также полезными станут украшения из любых металлов на ваше усмотрение — серебро защитит от усталости. Золото поможет в проявлении лидерских качеств, а платина повысит творческие способности.

Финансы и работа в 24 лунный день

В такие дни полезно читать заговоры на деньги, но помимо духовной работы над притяжением успеха полезно будет еще и показать свои навыки, способности. Это идеальный день для того, чтобы доказать начальству свою компетентность и заслужить повышение по службе или прибавку к зарплате.


Что касается трат, то можно покупать всё, что душа пожелает. Главное чтобы в этом была острая нужда или хотя бы минимальная необходимость. Всё, что вам будет не нужно, желательно даже не рассматривать на добавление в список приобретений.

Любовь и отношения 18 марта


На убывающей Луне в Козероге очень полезно проводить время с семьей и родными людьми. Можно сходить на свидание с претендентом на обладание вашим сердцем. Лучше не экспериментировать, а заказать столик в привычном кафе или сходить в кино на тот фильм, который точно понравится обоим.

Любовь не приемлет рисков в эту среду, поэтому лучше не делать шагов навстречу, пока вы точно не поймете, что симпатия обоюдная. До тех пор желательно не рисковать и не навязываться. Очень полезно будет попробовать пойти на примирение с врагами. Спокойная Луна и Козерог помогут вам наладить отношения и придти к перемирию.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Этот день в лунном календаре отмечен как крайне стабильный и благоприятный, поэтому перепадов настроения не ожидается. Даже в случае наличия сильной усталости люди в большинстве ситуаций будут оставаться спокойными. Это значит, что вероятность конфликтов будет минимальной.

Удача ждет всех, кто будет осмотрителен на дорогах, причем как в роли пешехода. Так и в роли водителя. Стихия Земли и убывающая Луна хотят, чтобы люди не торопились и поступали обдуманно. Это убережет вас от опасности и поможет сохранить ваше здоровье.


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Добавлено: 18 мар 2020 в 00:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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