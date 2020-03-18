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Лунный календарь по Знакам Зодиака на апрель 2020 года

Лунный календарь по Знакам Зодиака на апрель 2020 года

Каждые два-три дня Луна меняет свое положение на ночном небе, переходя из одного Знака Зодиака в другой. Это неминуемо отражается на жизни людей, на их удаче и настроении. Советы астрологов помогут вам не унывать в апреле.

Влияние Луны на состояние людей доказано учеными. Вечный спутник Земли не всегда созидателен на сто процентов, но даже в самый неблагоприятный день уверенность в себе не должна покидать вас. Поведение Луны не предопределяет нашу судьбу, а лишь делает изменение более сложным или простым.


1, 2 апреля: первые два дня апреля пройдут под влиянием Водного Знака Зодиака Рак. Это будут дни роста лунного диска, поэтому появится энергетический диссонанс, который может отрицательно отразиться на нашем внимании, памяти и эмоциональной стабильности.

3, 4 апреля: эти пятница и суббота станут весьма благоприятными из-за пребывания Луны во Льве. В эти два дня стоит проявлять максимальную активность в любви и в делах. Главное — не торопиться с выводами и тщательнее планировать дела.

5, 6 апреля: пока растущая Луна в Знаке Девы, можно применять на практике нестандартные решения. В эти дни нужно делать все возможное для того, чтобы все планы претворились в жизнь. Возможно, придется пойти на экстраординарные меры, но оно того стоит.

7, 8 апреля: 7 число — последний день роста лунного диска в Весах. В этом Знаке Зодиака Луна поможет нам с весельем, с получением положительных эмоций. Также полезно будет знакомиться с новыми людьми. В Полнолуние 8 числа в том же Знаке лучше как можно пристальнее следить за самочувствием и принимать только взвешенные решения.


9,10 апреля: первые два дня убывания Луны в Скорпионе пройдут под эгидой созидательной энергии стихии Воды. Никаких непредвиденных ситуаций и неприятных сюрпризов не ожидается. Это идеальное время для творческой и интеллектуальной работы, а также для романтических встреч.

11, 12 апреля: переход в Знак Зодиака Стрелец ознаменует собой начало неблагоприятного периода. Возможны проблемы с интуицией, появление новых комплексов и встречи с врагами. С другой стороны, это неплохое время для решения семейных неурядиц и поиска компромиссов.

13, 14 апреля: В эти два дня можно вырваться в лидеры на работе или в бизнесе, повысить свой доход и преуспеть в решении проблем, связанных с финансами. Всему виной гармоничное сочетание сильной, но убывающей Луны со спокойным Козерогом.

15, 16, 17 апреля: Водолей и убывающая Луна — команда что надо. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют совершать в эти дни важные покупки, заниматься духовными практиками, общаться с людьми, фокусировать внимание на самом важном — на семье, работе, обязанностях.

18, 19 апреля: стремительно теряющая свою энергию Луна 18 и 19 числа окажется в Рыбах. В таком Знаке Зодиака спутник Земли производит большое количество позитивной энергии. Это хорошие дни для благотворительности, помощи близким, работы по дому, привлечения внимания противоположного пола.

20, 21 и 22 апреля: последние три дня фазы убывания пройдут в Знаке Овна. В эти дни лучше проявлять бдительность, так как люди, которых вы принимаете за друзей, могут оказаться врагами. Не реагируйте остро на негатив и неудачи. Больше работайте и занимайтесь делами по дому, чтобы не думать о посторонних вещах.


23, 24 апреля: 23 число — Новолуние в Тельце. Это спокойный и размеренный день, хорошо подходящий для обновления гардероба, создания новой прически, знакомств. 24 числа растущая Луна в том же Знаке Зодиака создаст трудности для новых начинаний и может нарушить наши планы на день.

25, 26, 27 апреля: растущая, но спокойная Луна в Близнецах — идеальное время для общения. Эти три дня обещают быть богатыми на интересные и по-хорошему неожиданные моменты. Необходимо проявлять активность и сохранять веру в себя.

28, 29 апреля: рост Луны в Раке в конце месяца будет не таким негативным, как в его начале. Вечера 28 и 29 числа лучше проводить в окружении близких или друзей. Не стоит таить на окружающих людей обиду, злиться на них за различные поступки или решения.

30 апреля: последний день апреля пройдет под управлением растущей Луны в Огненном Знаке Зодиака — Льве. Согласно лунному календарю, в этот день нужно больше отдыхать, высыпаться. Не стоит допускать сильной усталости, ведь это негативно отразится на удаче.


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Добавлено: 18 мар 2020 в 04:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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