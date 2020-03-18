Макс Фадеев стал музыкальным продюсером Валерии, а Иосиф Пригожин уходит в политику

Максим Фадеев, который недавно расстался со всеми своими артистами, похоже, готовится удивлять. Недавно он провел переговоры с Валерией, где обсуждалась запись совместного материала. А бессменный продюсер певицы Иосиф Пригожин тем временем, по слухам, собирается в политику.

Вчера Макс Фадеев и Валерия разместили в социальных сетях фото и видео, сделанное на музыкальной студии. Артисты записали новый совместный сингл, но, как стало известно «СтарХиту», их сотрудничество этим не ограничится. «Макс, даже не знаю, как описать свои чувства, — призналась певица после встречи. — Вчера все было от начала и до конца очень душевно, тепло и невероятно талантливо. Уверена, что получится что-то настоящее».

Фадеев, который в конце прошлого года распустил всех артистов своего продюсерского центра, похоже, планирует удивлять. И, если речь не только о дуэте, то возникает закономерный вопрос, как к тандему относится бессменный продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин. Он, кстати, тоже присутствовал на записи материала.

Правда, как стало известно, сейчас мысли Иосифа заняты не только музыкой и карьерой супруги. «Есть информация, что Пригожин в ближайшее время собирается заниматься политикой, — рассказали «СтарХиту» в окружении супругов. — Причем речь не только об участии и поддержке партии Валерии, о которой уже шла речь несколько недель назад. Умения вести переговоры, анализировать и прогнозировать ему точно не занимать, так же как и опыта руководить. Но конкретику Иосиф пока не озвучивал».

Фадеев же намерен продолжать открывать новые звезды — он планирует собрать обновленный состав группы Serebro, а также перезапустить проект Глюк’oZa – уже с новой солисткой.

Фото: Vadim Tarakanov / Legion-Media, Instagram.com