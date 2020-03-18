Максим Степанов поставил аппарат ИВЛ в инфекционную больницу Одессы

Экс-губернатор Одесской области Максим Степанов нашел и купил аппарат ИВЛ для инфекционной больницы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Друзья, удалось найти аппарат искусственной вентиляции легких SV Aura Profi. Это были самые сложные поиски в моей жизни. Аппарат уже передал в Одесскую инфекционную больницу», — сообщил политик.

Отметим, что Максим Степанов — первый политик, кому удалось найти необходимое для спасения жизни оборудование. Во всем мире сейчас это — острый дефицит. Больницам катастрофически не хватает как аппаратов ИВЛ, так и средств индивидуальной защиты.

«Со средствами индивидуальной защиты ситуация еще сложнее. Ищем, собираем по крупицам. Впервые хочу воспользоваться силой Facebook. Друзья, не проходим мимо. Просьба ко всем, у кого есть финансовая возможность или выход на производителей или поставщиков, присоединяйтесь. Давайте помогать друг другу», — написал Максим Степанов.

Пользователи сети уже отреагировали и предложили запустить флешмоб под хештегом #залишайсялюдиною

«Ребята, серьезно, мы все можем чем-то помочь больницам, раз официальные власти в состоянии только обещать, давайте попробуем? Публикуйте посты с этим хештегом, я завтра в свою районку завезу несколько масок, у меня есть запас», — пишут в комментариях к посту фоловеры.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение опасного вируса пандемией. На данный момент коронавирусом инфицировано 184 976 человек в более чем 150 странах, 7529 человек скончались.

В Украине подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались.

Ранее Максим Степанов заявил, что Кабмин должен принять неотложные меры для спасения украинской экономики.

Фото из ФБ