Минпромторг отметил снижение ажиотажа в продуктовых магазинах

Ажиотаж в продуктовых магазинах в России снижается, товаров в торговых сетях достаточно, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Уже нет такого безумного ажиотажа, полки в магазинах реально забиты товаром, идет постоянный подвоз, представители ритейла молодцы, они вешают плакаты, что если полка пустая, товар в пути, он скоро будет, можете подождать", - сказал Евтухов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Товар надо подвозить, конечно, усилилась логистика, распредцентры сетей забиты товаром, товара очень много. Но ажиотажный спрос увеличился в предыдущие дни в 5, а то и 10 раз - количество покупателей", - добавил замминистра. По его мнению, такой рост спроса связан с количеством репортажей из-за рубежа - как в интернете, так и по телевизору, - о том, что пустые магазины, пустые полки - и в США, и во Франции. "Но у нас торговля по-другому развита", - считает Евтухов.

Москвы, там уже тоже нет такого безумного ажиотажа, как в последние четыре дня, "ситуация с утра стала намного спокойнее, уже нет такого количества покупателей нет", добавил он.