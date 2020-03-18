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Новости » Политика » Мишустин назначил Олега Качанова заместителем главы Минкомсвязи

Мишустин назначил Олега Качанова заместителем главы Минкомсвязи

Мишустин назначил Олега Качанова заместителем главы Минкомсвязи
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Накануне Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Михаила Мамонова, отвечавшего за международное сотрудничество.

"Назначить Качанова Олега Юрьевича заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - говорится в документе.


Ранее Качанов занимал должность директора департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи.


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Добавлено: 18 мар 2020 в 23:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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