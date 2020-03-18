Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики

Московская филармония начнет с 20 марта проводить прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала имени П.И.Чайковского, сообщается на сайте Минкульта РФ.

"Московская филармония 20 марта начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала имени П.И.Чайковского на сайте meloman.ru", - говорится в сообщении.

Добавляется, что программа трансляций продолжает формироваться. Помимо концертов, уже обозначенных в расписании, планируются выступления Государственного академического камерного оркестра России, пианистов Бориса Березовского, Николая Луганского, Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Алексея Мельникова, скрипача Павла Милюкова, гитариста Артёма Дервоеда.

Согласно данным, начало прямых трансляций в 19.00. Затем записи будут доступны в видеокаталоге филармонии.

Так, 20 марта на сцене выступит Денис Мацуев (фортепиано). В концерте также принимают участие Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные). В программе: Чайковский — "Времена года", джазовые композиции.