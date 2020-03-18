Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики

"Московская филармония 20 марта начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала имени П.И.Чайковского на сайте meloman.ru", - говорится в сообщении.
Добавляется, что программа трансляций продолжает формироваться. Помимо концертов, уже обозначенных в расписании, планируются выступления Государственного академического камерного оркестра России, пианистов Бориса Березовского, Николая Луганского, Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Алексея Мельникова, скрипача Павла Милюкова, гитариста Артёма Дервоеда.
Согласно данным, начало прямых трансляций в 19.00. Затем записи будут доступны в видеокаталоге филармонии.
Так, 20 марта на сцене выступит Денис Мацуев (фортепиано). В концерте также принимают участие Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные). В программе: Чайковский — "Времена года", джазовые композиции.