МОЗ опубликовал информацию о распространении COVID-19 в Украине

Министерство здравоохранения Украины опубликовало сводку о ситуации с коронавирусом в Украине в частности и в мире в целом. На утро 17 марта в Украине зафиксировано семь лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В Черновицкой области - четыре случая, в Киеве - два и в Житомирской области - один (летальный).Всего с начала 2020 году в Центра общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случая - подтверждены лабораторно, 89 - отрицательные, коронавируса нет, 44 - исследуется). С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ обработала около 500 образцов.В мире было зарегистрировано 182 406 случая заболевания COVID-19, из них 79 433 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 101 356 случаев в 150 странах / территориях / регионах.