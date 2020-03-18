Назло рекордам. Доллар "пробил" отметку выше 82 рублей на Forex

Доллар преодолел отметку в 82 рубля на рынке Forex, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

При этом ранее американская валюта и евро достигли верхнего плана коридора на Московской бирже на 18 марта — 80,87 рубля и 88,725 рубля соответственно.

Резкое ослабление российской национальной валюты обусловлено падением цен на нефть — стоимость марки Brent и WTI обновили минимумы с 2002-2003 годов.

Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи и снижении цен, что обвалило нефтяные котировки. Всего с начала года цены на нефть упали почти вдвое.

Вечером в среду радио Sputnik сообщало, что курс доллара превысил 80 рублей впервые с 2016 года.