Названы победители двух треков конкурса "Лидеры России"

Организаторы конкурса управленцев "Лидеры России", флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", объявили финалистов треков "Финансы и технологии" и "Наука". Об этом сообщил генеральный директор АНО "РСВ", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Заключительные этапы по данным двум трекам проходили с 15 по 17 марта. Всего в полуфинале конкурса по специализации "Финансы и технологии" приняли участие 198 участников из 47 регионов России, за победу в полуфинале по специализации "Наука" боролись 214 конкурсантов из 52 регионов. По десять человек из числа победителей в каждой специализации примут участие в суперфинале конкурса "Лидеры России".

Причем среди победителей есть и мастера спорта, и многодетные родители. "Есть уникальный случай для нашего конкурса. Анастасия Дегтярева участвовала в полуфинале конкурса "Лидеры России" в Центральном федеральном округе чуть меньше месяца назад на девятом месяце беременности. В начале марта она родила четвертого ребенка и сейчас участвует в очных соревнованиях специализации "Наука". А ее муж - Михаил Мартыненков - сегодня стал финалистом специализации "Финансы и технологии", - добавил Комиссаров.

Одновременно с треком "Наука" завершились состязания по направлению "Финансы и технологии", запуск которого был обусловлен задачей цифровизации банковских услуг на всей территории страны. Победителями по этому направлению также стали 30 человек, из которых 10 вышли в суперфинал.

Ранее были оглашены имена 30 победителей финала специализации "Здравоохранение" конкурса управленцев "Лидеры России".