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Называемый коллегами Влада Листьева заказчиком убийства прервал молчание

Называемый коллегами Влада Листьева заказчиком убийства прервал молчаниеСергей ЛисовскийФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член Совета Федерации Сергей Лисовский, в прошлом медиаменеджер и руководитель консорциума рекламных агентств «Реклама-холдинг», впервые за долгие годы прервал молчание и дал интервью по поводу убийства первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева. В общении с «Московским комсомольцем» экс-бизнесмен, которого коллеги убитого называли возможным заказчиком, рассказал свою версию, кто мог быть виновен в преступлении.

Лисовский подчеркнул, что лично не причастен к убийству Листьева. «Я же знал, что ни при чем. Потом я понял, что нужен козел отпущения, и я на эту роль очень подхожу», — отметил он. По словам бывшего предпринимателя, через некоторое время после убийства он начал думать, что «заказчикам выгодно было разделаться с ним», чтобы потом сказать, что «у них там разборки».

Член Совфеда пояснил, что уже тогда предполагал два варианта мотивов преступления. «Это сделали или отморозки, или влиятельные люди, которым сейчас нужно стрелки перевести, и они найдут возможность так следствие направить, чтобы все пало на меня», — порассуждал он.

Бывший глава «Реклама-холдинг» выразил мнение, что для людей по определению «Листьева не мог убить неизвестный человек», а только «известный злодей». «Если вдруг власть скажет, что его убил, оказывается, бандит Коля со двора, то не поверят», — заключил он.

По словам Лисовского, он виделся с Листьевым за год до убийства во время перелета в Крым. Он тогда обратил внимание на обувь журналиста. «Он говорит: "Знаешь, у меня могут быть мятые брюки, мятая рубашка, но у меня всегда начищенные ботинки. Это мой стиль". Мы поговорили и разошлись. И когда после убийства я увидел фото в газете, где лежащий Листьев — в начищенных ботинках...» — рассказал он.

Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде дома в Москве. Официально преступление до сих пор не раскрыто. Следствие по уголовному делу было приостановлено в апреле 2009 года. Лисовский был допрошен следователями и проходил по делу в статусе свидетеля.

За годы после убийства одной из популярных неофициальных версий была та, в которой Лисовский фигурировал как заказчик преступления. Мотивом медиаменеджера якобы был конфликт с Листьевым из-за рекламы на ОРТ. Среди других возможных заказчиков называли бизнесмена Бориса Березовского и медиамагната Владимира Гусинского.


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Добавлено: 18 мар 2020 в 18:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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