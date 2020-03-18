Нефть Brent упала ниже $ 29 впервые с января 2016 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%. Как следует из данных торговой площадки на 21:04 мск, цена достигла $ 28,85 за баррель.

Следует отметить, что в последний раз нефть данного сорта находилась на этом уровне в январе 2016 года.

Днём 17 марта индекс РТС на Мосбирже упал на 5,4%, а индекс Мосбиржи снизился на 3,8%. Как отмечают аналитики, снижение индексов происходило на фоне падения стоимости нефти Brent.

Ранее ИА Newstes сообщало, что президент России Владимир Путин поручил держать под контролем цены на нефтепродукты. Об этом он заявил сегодня, 17 марта, на совещании с членами правительства.



