Необычная цикада получила название в честь Леди Гаги

Обитающая в лесах Никарагуа цикада была названа в честь знаменитой американской певицы Леди Гаги. Описавший новый вид энтомолог счел необычный вид насекомого напоминающим экстравагантные одеяния певицы.

Цикада относится к семейству горбаток (Membracidae), представители которого известны разнообразными необычными по форме выростами, украшающими переднюю часть груди этих насекомых. Экземпляр, пойманный в Никарагуа, ждал научного описания 30 лет, находясь в энтомологической коллекции Музея естественной истории Карнеги в Питсбурге. Наконец, он попал в руки к Брендану Моррису (Brendan Morris) из Университета Иллинойса, который составил описание вида и дал ему название Kaikaia gaga. Насекомое темно-красного цвета, выросты на переднегруди в форме шипов напоминают характерные элементы некоторых костюмов Леди Гаги. Родовое название Kaikaia взято из языка мискито, где представляет собой глагол со значением «видеть».

Брендана Морриса и его соавтора Кристофера Дитриха (Christopher H. Dietrich) заинтересовала одна особенность описанного ими вида. В Северной и Южной Америке наиболее распространено подсемейство горбаток Centrotinae. К нему, по мнению авторов, принадлежит и Kaikaia gaga. Но строение гениталий у этой горбатки имеет общие черты с некоторыми видами Старого Света, входящими в группу Beaufortianini. Уточнить положение нового вида на родословном древе горбаток могло бы генетическое исследование, но выделить образец ДНК из имеющегося в распоряжении ученых насекомого не удалось. Теперь Моррис и Дитрих намерены совершить поездку в Никарагуа, чтобы отыскать других представителей этого вида в том лесу, где тридцать лет назад был пойман первый экземпляр.

Описание вида опубликовано в журнале Zootaxa.