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Новости » Политика » Новая молдавская коалиция сомнительна, считают в Бухаресте

Новая молдавская коалиция сомнительна, считают в Бухаресте

Новая молдавская коалиция сомнительна, считают в Бухаресте

Внешние партнеры Молдавии считают, что созданное 16 марта парламентское большинство долго не просуществует. По мнению румынских властей, коалиция Партии социалистов и Демпартии сомнительна. В Бухаресте считают, что теперь под угрозой начатые в стране реформы, выполнению обязательств по которым придается первоочередное значение.

«Нет никаких аргументов, свидетельствующих о том, что новая политическая коалиция продолжит реформы, направленные на евроинтеграцию Молдавии», — заявили в МИД Румынии.

Там также напомнили, что финансовая помощь Кишиневу строго обусловлена конкретными действиями, которые предпримут молдавские политики, сегодня находящиеся у власти. При этом особое внимание они уделяют выполнению соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Напомним, 16 марта ПСРМ и ДПМ после серии консультаций договорились о формировании парламентского большинства и основали социал-демократическую платформу. В результате этого демократы получили пять министерств, в том числе Министерство иностранных дел и европейской интеграции.

Ранее председатель Демпартии Павел Филип подчеркивал, что контроль за МИДЕИ является обязательным условием для политического союза бывших противников. По его словам, этот портфель необходим демократам, чтобы «положить конец дискуссиям о федерализации страны и отклонении от европейского курса».

«Это одно из наших первых условий, потому что для нас очень важно, чтобы Республика Молдавия не скользила только в одном направлении, когда речь идет о сбалансированной внешней политике, чтобы сделать наконец европейский путь РМ необратимым», — накануне заявил Павел Филип.

Президент Молдавии Игорь Додон также подтвердил, что власти страны продолжат исполнения взятых на себя ранее обязательств и при соблюдении взвешенного подхода к внешней политике будут неуклонно следовать выбранному вектору на интеграцию с европейским пространством.


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Добавлено: 18 мар 2020 в 02:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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