Онлайн-кинотеатр подарит подписку всем, кто попал под карантин

Онлайн-кинотеатр tvzavr поддерживает флешмоб #останьсядома в борьбе с коронавирусом, поэтому решил подарить подписку на три месяца всем, кто попал под карантин, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

"Давайте будем вести себя осознанно и следовать рекомендациям ВОЗ. Если можете, останьтесь дома и смотрите любимые фильмы", — посоветовал глава видеосервиса Александр Павлов.

Для того чтобы получить такую подписку, нужно прислать на электронную почту [email protected] номер больничного и указать, кем он выдан.

В Москве введен режим повышенной готовности – самоизоляция обязательна на дому для всех прибывших из стран, неблагоприятных по распространению вируса, и для совместно проживающих с ними родных.

Школы и некоторые работодатели уже ввели свободное посещение, чтобы минимизировать риск возможного заражения и распространения малоизученного вируса.