ОП оценила порядок назначения наблюдателей на голосовании по поправкам

Порядок назначения общественных наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции обеспечит максимальное участие всех заинтересованных сторон, в процедуре нет партийной стороны вопроса, а если у желающих принять в этом участие есть какие-то предубеждения по отношению к общественной палате в том или ином регионе, всегда можно обратиться в ОП РФ напрямую, сообщил глава комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.

Ранее сообщалось, что общественные наблюдатели для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов будут назначаться ОП РФ и палатами субъектов.

"Со стороны членов некоторых политических партий можно услышать опасения о том, что Общественная палата, уполномоченная назначать наблюдателей на общероссийском голосовании 22 апреля 2020 г., может создать какие-то фильтры для наблюдателей от их организаций", - написал Малькевич.