Организаторы Евровидения-2020 объявили об отмене конкурса из-за коронавируса

Многие подозревали, что объявленная пандемия коронавируса станет причиной отмены музыкального конкурса Евровидение-2020, но это были лишь догадки.

В среду, 18 марта, на официальном сайте организаторов конкурса появилось объявление о том, что в этом году конкурс Евровидение проводиться не будет.

В связи с данным объявлением организаторы попытались пояснить, почему отменили, а не перенесли или не провели его без зрителей.

Организаторы отметили, что вот уже на протяжении нескольких десятилетий конкурс проводился ежегодно, и ни разу его не приходилось отменять. Они выразили сожаление, но подчеркнули, что альтернативных вариантов проведения конкурса так и не нашли.

Организаторы ответили на самые часто задаваемые вопросы.

В связи с распространяющимся COVID-19 по миру и Европе, а также, из-за ограничений, которые ввели правительствами стран-участниц и голландскими властями - невозможно продолжать прямую трансляцию, как планировалось ранее.

Сложившаяся ситуация в Европе, вероятно, в ближайшие месяцы не изменится. На данном этапе мы не можем дать гарантии, что сможем провести такое масштабное мероприятие в конце 2020 года. К тому же, конкурс, который бы состоялся позже в этом году, сократил бы количество времени, которое победитель должен будет выделить на подготовку к конкурсу в следующем году.

Организаторы внимательно следят за рекомендациями по защите здоровья всех граждан, исходящих от соответствующих органов. В Голландии введены ограничения на массовые мероприятия. А также, многие страны ввели ограничения на международные поездки. Это означает, что проведение конкурса в этом году, даже без аудитории, на данный момент невозможно.

У всех артистов должны быть равные условия. В этом вся суть данного конкурса: они должны блистать на одной сцене и иметь равные возможности для показа своего таланта.

Смогут ли выбранные исполнители исполнить свои песни в следующем году?

Это будет обсуждаться с Референтной группой и с организациями, которые ведут трансляцию конкурса. О принятом решении будет сообщено позднее.

Мы постараемся сообщить об этом, как можно скорее. Помимо прочего, мы посмотрим, как лучше поступить: вернуть деньги за билеты или, по желанию, оставить их действительными до следующего года. Как только мы определимся с этим вопросом, покупатели билетов оповестят посредством электронного письма с возможными вариантами на адрес электронной почты, с которого приобретались билеты.

То же самое относится и к тем покупателям, которые приобретали билеты обычным способом.

Сейчас мы рассматриваем различные варианты возврата денег за приобретенные билеты. При прояснении ситуации и появлении более детальной информации, мы оповестим в отдельном сообщении.

EBU, NPO, NOS, AVROTROS и город Роттердам продолжают разговор о возможной дате проведения конкурса Евровидение в 2021 году. В настоящий момент слишком рано обсуждать какие-либо особенности относительно проведения этого мероприятия в следующем году.

Ранее Южный Федеральный писал о том, с какой песней хотят выступать на Евровидении - 2020.