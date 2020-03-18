Памятник в честь 100-летия Вахтанговского театра установят в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому скульптурную композицию в честь 100-летия Театра имени Евгения Вахтангова установят до конца 2021 года, документ опубликован на сайте столичной мэрии.

"В целях увековечения памяти выдающихся деятелей Театра имени Евгения Вахтангова: установить до 31 декабря 2021 года скульптурную композицию, посвященную 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова, в арочном проеме главного фасада здания по адресу: город Москва, улица Арбат, дом 26", - говорится в документе.

Уточняется, что композиция будет установлена при условии полного финансового обеспечения выполнения работ по ее проектированию, изготовлению, установке, благоустройству прилегающей к ней территории, а также по ее текущему содержанию за счет средств Театра Вахтангова.