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Новости » Главные новости » Пенсионер из Казани своими руками восстановил 60-метровый мост через реку Казанка

Пенсионер из Казани своими руками восстановил 60-метровый мост через реку Казанка

Пенсионер из Казани своими руками восстановил 60-метровый мост через реку Казанка

Пенсионер из Казани Николай Трофимов самостоятельно восстановил мост через реку Казанка. Как это было, он рассказал проекту "Гордость России".

Мост 60 метров в длину на высоте 8 метров над водой был построен более 50 лет назад. Он вел к детскому лагерю - дети и местные жители ходили по нему купаться, поскольку пляжи находились на другом берегу. Оба объекта относились к Казанскому оптико-механическому заводу, на котором 25 лет проработал Трофимов.

Со временем лагерь закрыли, мост стал рассыпаться, доски гнили. Вокруг разрушенного лагеря вырос коттеджный поселок, его жители продолжали пользоваться мостом, чтобы ходить на работу в санаторий, ботанический сад, а также за грибами, орехами, на рыбалку. На опасность приходилось закрывать глаза, поскольку иначе пришлось бы делать крюк 15 км в объезд.

Идея восстановить объект пришла спонтанно. Первые деньги выделил случайный человек, с которым разговорился пенсионер, — дал тысячу рублей. Материалы приходилось возить на велосипеде, поскольку денег нанимать машину у волонтера нет.

На машине – ага, тысячу рублей просят. Откуда у меня! Стал знакомых просить, чтоб на доски, на машину дали рублей 150 хотя бы. Возил по четыре доски на велосипеде. Час туда, час обратно, ну и час работы. А больше я не могу.

Первый пролет делал один, затем стал помогать приятель. Реконструкция длилась несколько лет, за это время умерла супруга пенсионера, ремонт на некоторое время встал. В общей сложности было потрачено 140 тысяч рублей — 83 тысячи мужчина вложил сам, 57 тысяч собрал с народа. Позже Трофимов стал заниматься обслуживанием объекта: подкрашивать, чистить снег, проверять стяжки. На его труд обратил внимание даже президент Татарстана, рассказал о нем в соцсетях, дал поручение приглядывать за мостом.


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Добавлено: 18 мар 2020 в 13:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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