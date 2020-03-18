Песков оценил прогнозы по ситуации с коронавирусом

Ситуацию с развитием коронавируса в России можно только предполагать и пытаться прогнозировать, какие-то четкие выводы относительно того, что будет через месяц, сделать можно, но они не будут точными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о назначении голосования по поправкам в конституцию на 22 апреля.

"Существуют различные прогнозы развития ситуации: фактически человечество столкнулось с вирусом, тенденцию развития которого можно только предполагать и пытаться прогнозировать, каких-то четких выводов относительно того, что будет через месяц, сейчас можно (сделать), но они не будут точными, поэтому руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли сделать вывод, что, президент, подписав указ о проведении общероссийского голосования 22 апреля, не ожидает вспышки коронавируса в РФ до этого срока.

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