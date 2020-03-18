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Полиция будет мониторить публичные закупки и цены на рынке медицинской продукции

Полиция будет мониторить публичные закупки и цены на рынке медицинской продукции
В условиях введения карантина Национальная полиция усилила меры по мониторингу публичных закупок в медицинской сфере. В частности, это касается рынка лекарственных средств и медицинского оборудования. А также сотрудники территориальных подразделений Департамента стратегических расследований Нацполиции вместе с таможенниками и пограничниками проводят превентивные мероприятия по недопущению вывоза медицинских товаров через государственную границу Украины.

Об этом рассказал замглавы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

"Мы смогли проводить такие совместные мероприятия только после того, как Кабинет министров принял соответствующее решение по временному ограничению экспорта товаров противоэпидемического назначения, до этого момента у нас не было таких полномочий. – Сейчас, как вы знаете, законом упрощен порядок закупки таких товаров, поэтому объясняем производителям: "Пожалуйста, торгуйте внутри страны". Кроме того, Департамент стратегических расследований в сотрудничестве с Антимонопольным комитетом Украины предпринимают меры, направленные на то, чтобы не допустить необоснованного завышения цен на медицинские товары".

в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, в случае выявления признаков нарушений со стороны участников торгов, например, необоснованное завышение цен на эту продукцию, для оперативного и быстрого реагирования материалы сразу будут направляться в Государственную аудиторскую службу Украины и Антимонопольный комитет Украины.
Что касается совместной работы на границе, то на счету правоохранителей уже есть ряд успешных операций. Так недавно, они помешали экспорта медицинских масок и респираторов, которые запрещены для вывоза из Украины. Так, 14 марта в Волынской области на границе с Польшей, в пункте пропуска "Ягодин" был задержан автомобиль "Renault", в котором находилось 50 000 респираторных масок на сумму около 50 000 долларов США). А в международном аэропорту "Херсон" представитель одной частной фирмы планировал пассажирским рейсом вывезти за пределы государства 21000 респираторных масок заявленной стоимостью более 40 000 долларов. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Сейчас 35 коробок с товаром временно изъяты.

"В Борисполе изъяли 1,5 тоны медицинских масок, еще партию на харьковском рынке "Барабашова", - продолжает Максим Цуцкиридзе. – Нам известны все эти поставщики. Проводим превентивные мероприятия, ориентируем их на внутреннего потребителя. Чтобы никому не приходило в голову вывозить контрабандой из страны товары, которые помогут людям сберечь здоровье. Понятно, что все хотят прибыли, но не в это время".

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Добавлено: 18 мар 2020 в 23:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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